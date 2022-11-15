Гідромецентр попередив про різке похолодання до −10° морозу

Український гідрометеорологічний центр опублікував оперативну інформацію про зміну погодних умов на території України 17−20 листопада, повідомляє Новое время.

Синоптики прогнозують зниження температури повітря та посилення вітру до 15−18 м/с з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3−8 см та налипаннями мокрого снігу:

«У зв’язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17−18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3−8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15−18 м/с, на дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий. Очікується поступове зниження температури 17−18 листопада до 1−6° морозу, 19−20 листопада місцями до 8−10° морозу», — йдеться у повідомленні. <



В Україні різко зміниться погода / Фото: Український гідрометеорологічний центр \ facebook