Удар РФ по Львову: 80% міста без світла, немає тепла та гарячої води

Львів практично повністю залишився без електроенергії після ракетних ударів РФ у вівторок, 15 листопада.﻿ Про це написав мер міста Андрій Садовий у Telegram, повідомляє Новое время.

За словами Садового, ситуація в обласному центрі є дуже складною.

"80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води немає. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори" , — наголосив він.

Садовий додав, що в результаті атаки російських окупантів одна людина була тяжко поранена. Її оперують медики.

Лікарня працює на генераторах.

Вдень 15 листопада РФ почала завдавати масованих ракетних ударів по містах України, у низці областей працює ППО.

Ракети влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури у північних, центральних та західних областях країни.

РФ також завдала ракетних ударів по Києву, частина ракет влучила по житлових будинках в у Печерському районі столиці. Загинула одна людина.