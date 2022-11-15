Удар РФ по Львову: 80% міста без світла, немає тепла та гарячої води
Львів практично повністю залишився без електроенергії після ракетних ударів РФ у вівторок, 15 листопада. Про це написав мер міста Андрій Садовий у Telegram, повідомляє Новое время.
За словами Садового, ситуація в обласному центрі є дуже складною.
"80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води немає. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори", — наголосив він.
Садовий додав, що в результаті атаки російських окупантів одна людина була тяжко поранена. Її оперують медики.
Лікарня працює на генераторах.
Вдень 15 листопада РФ почала завдавати масованих ракетних ударів по містах України, у низці областей працює ППО.
Ракети влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури у північних, центральних та західних областях країни.
РФ також завдала ракетних ударів по Києву, частина ракет влучила по житлових будинках в у Печерському районі столиці. Загинула одна людина.