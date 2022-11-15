У Молдові почалися масові відключення е/е після ракетних ударів по Україні

Масований обстріл Росією енергетичної інфраструктури України у вівторок, 15 листопада, спричинив перебої з електроенергією у кількох регіонах Молдови.﻿ Про це написав віцепрем'єр-міністр країни Андрей Спину в Telegram, повідомляє Новое время.

За його словами, після обстрілу Росією української енергосистеми одна з ліній електропередач, яка забезпечує транспортування електроенергії для Молдови, була відключена в автоматичному режимі. Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні.

Він уточнив, що ці лінії не були пошкоджені, але були автоматично відключені задля безпеки. Енергетичний оператор країни працює над відновленням підключення.

Видання NewsMaker повідомляє про перебої з електроенергією у Кишиневі, Бельцах, Дрокії та інших містах.

Міністр енергетики України Герман Галущенко попередив, що обстріл РФ енергетичної інфраструктури може мати вплив й на енергосистеми деяких сусідніх країн.

Він зазначив, що цей обстріл енергосистеми став наймасованішим з початку війни.