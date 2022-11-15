Наймасовіша атака: по Україні було випущено 90 ракет

Російські окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, з яких сили ППО збили 70, повідомляє Новое время.

"Ворог випустив по Україні понад 90 ракет. Наші ППО збили 70", - заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. У країні продовжуються аварійні відключення електроенергії для стабілізації роботи системи.

Він уточнив, що відключення світла діють у місті Києві та наступних областях:

Вінницькій;

Волинській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Київській;

Кіровоградській;

Львівській;

Полтавській;

Рівненській;

Сумський;

Тернопільській;

Харківській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Тимошенко додав, що відключено від електроенергії близько 7 млн абонентів.