Наймасовіша атака: по Україні було випущено 90 ракет

Наймасовіша атака: по Україні було випущено 90 ракет

Російські окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, з яких сили ППО збили 70, повідомляє Новое время.

"Ворог випустив по Україні понад 90 ракет. Наші ППО збили 70", - заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. У країні продовжуються аварійні відключення електроенергії для стабілізації роботи системи.

Він уточнив, що відключення світла діють у місті Києві та наступних областях:

  • Вінницькій;
  • Волинській;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Київській;
  • Кіровоградській;
  • Львівській;
  • Полтавській;
  • Рівненській;
  • Сумський;
  • Тернопільській;
  • Харківській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Чернівецькій;
  • Чернігівській.

Тимошенко додав, що відключено від електроенергії близько 7 млн абонентів.

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