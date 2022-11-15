Наймасовіша атака: по Україні було випущено 90 ракет
Російські окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, з яких сили ППО збили 70, повідомляє Новое время.
"Ворог випустив по Україні понад 90 ракет. Наші ППО збили 70", - заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Тимошенко зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. У країні продовжуються аварійні відключення електроенергії для стабілізації роботи системи.
Він уточнив, що відключення світла діють у місті Києві та наступних областях:
- Вінницькій;
- Волинській;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Київській;
- Кіровоградській;
- Львівській;
- Полтавській;
- Рівненській;
- Сумський;
- Тернопільській;
- Харківській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернівецькій;
- Чернігівській.
Тимошенко додав, що відключено від електроенергії близько 7 млн абонентів.