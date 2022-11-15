Після ракетного удару по Україні "прилетіло" по Білгородській області

Двоє людей загинули і ще троє отримали поранення внаслідок обстрілу російського міста Шебекіно Білгородської області, яке розташоване біля кордону з Україною, повідомляє Ділова столиця.

Про це Telegram написав губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков.

За даними місцевого видання, снаряд потрапив до магазину "Кришталь Білогір'я".

Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця події.

На відео є нецензурна лексика.