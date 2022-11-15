ЗМІ: у Польщі впали дві ракети. Країна збирає Комітет нацбезпеки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає Polsat News.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

В той же час Radio Lublin повідомляє іншу версію. Інцидент у Пшеводові стався близько 15.40 на перевантажувальній вазі, куди заїжджають трактори з вантажами. Цю інформацію радіостанції підтвердили у місцевій поліції. За попередніми висновками, трактор, який в'їхав на ваги, раптово вибухнув. Радіо теж повідомляє про загибель двох людей.

Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони був створений у жовтні 2020 року рішенням прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Його першим головою став глава партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, який на той час обіймав в уряді посаду віцепрем'єр-міністра з питань безпеки. До складу комітету входять віцепрем'єр-міністр, якого призначає глава уряду, глава Міністерства оборони, глава Міністерства внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр-координатор спецслужб і глава дипломатії.