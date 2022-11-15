Що говорять про Україну на саміті G20 на Балі: основні заяви лідерів

Сьогодні, 15 листопада на Балі стартував саміт G20, під час якого можуть ухвалити декларацію про засудження російської агресії. Світові лідери вже провели низку зустрічей та відзначились заявами про війну в Україні, а Володимир Зеленський виступив онлайн та представив "формулу миру", повідомляє РБК-Україна.

Сайт зібрав головні заяви учасників саміту "Групи двадцяти".

Індонезія закликає до єдності для спасіння світу

На відкритті саміту лідерів G20 президент приймаючої країни Джоко Відодо заявив, що поки триває війна світу буде складно рухатися далі.

"Бути відповідальним означає створювати ситуації не з нульовою сумою, бути відповідальним також означає, що ми повинні покінчити з війною. Якщо війна не закінчиться, світу буде важко рухатися вперед", - заявив лідер Індонезії.

Відодо зазначив, що учасникам G20 потрібна єдність хоча б у вирішенні глобальних економічних проблем, незважаючи на розбіжності учасників через війну в Україні.

"У нас немає іншого виходу, щоб врятувати світ, потрібна співпраця", - наводить слова Відодо видання Reuters.

"Формула миру" Зеленського

Глава України приєднався до саміту "Групи двадцяти" онлайн. У своєму зверненні Зеленський заявив, що настав час припинити руйнівну війну Росії та озвучив умови для цього.

Головні з них: відведення військ РФ за кордони 1991 року, виплата компенсацій за завдану шкоду. Загалом "формула миру" містить 10 пунктів.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна ніколи не погодиться на мирну угоду з РФ у форматі "Мінськ-3".

Він також закликав відновити радіаційну безпеку на Запорізькій АЕС, запровадити обмеження цін на російські енергоносії, розширити дію зернової угоди (зробити її безстроковою та додати нові порти).

Джо Байден та Сі Цзіньпін обговорили Україну, Тайвань та ядерну загрозу

Лідери США та КНР провели переговори на полях G20, під час яких торкнулися війни в Україні, ситуації навколо Тайваню та загрози застосування ядерної зброї.

Зокрема, Джо Байден порушив питання жорстокої війни Росії проти України та безвідповідальних загроз РФ щодо використання ядерної зброї.

За повідомленням Білого дому, президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і наголосили на своєму неприйнятті використання чи загрози застосування ядерної зброї в Україні.

Також після переговорів з главою КНР, Джо Байден висловив думку, що Китай, ймовірно, не робитиме спроб вторгнення на Тайвань. При цьому політика США щодо Тайваню не зміниться, і його країна хоче бачити мирний результат у ситуації навколо острова.

Глави держав домовилися продовжувати діалог між країнами, незважаючи на розбіжності щодо низки питань, і погодили майбутній візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.

Заклики до припинення війни та переговорів: що говорили світові лідери про Україну на G20

Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном на саміті президент Франції Еммануель Макрон заявив, що двом країнам необхідно об'єднати сили, щоб "реагувати на міжнародні кризи, такі як напад Росії на Україну".

"Президент Сі Цзіньпін і я закликаємо поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Наслідки цього конфлікту виходять за межі Європи та їх можна буде подолати завдяки тісній координації між Францією та Китаєм", - написав Макрон у Twitter.

Видання Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомило, що Сі Цзіньпін на переговорах з Еммануелем Макроном сказав, що Китай виступає за припинення вогню в Україні та мирні переговори.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також закликав до миру та дипломатичних переговорів про припинення війни Росії проти України.

"Я неодноразово говорив, що треба знайти спосіб повернутися на шлях дипломатії та припинення вогню в Україні", - заявив Моді.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на засіданні лідерів країн "Великої двадцятки" наголосив, що найкращим способом домогтися відновлення світової економіки буде припинення війни Росії в Україні. При цьому Шольц звинуватив президента РФ Путіна у провокуванні подальшої ескалації ядерними погрозами.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Росія має "забратися з України та припинити варварську війну". Глава британського уряду розкритикував відсутність президента Росії Володимира Путіна.

"Примітно, що Путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми продовжили б розбиратися. Тому що найбільша зміна, яку хтось може зробити, це сама Росія, якщо вона піде з України і припинить цю варварську війну", – наводить слова Ріші Сунака на саміті G20 видання Sky News.

Лавров згадав про "неонацистів" і висловився про переговори

Глава МЗС Росії перебував у залі під час онлайн-звернення Володимира Зеленського. Після виступу президента України Сергій Лавров взяв слово та заявив, що має відповісти Зеленському.

Як повідомляє видання Bloomberg, російський міністр виправдовував вторгнення в Україну, повторюючи арументи Володимира Путіна. Він знову розповідав про "неонацистів" і назвав риторику Зеленського "войовничою, русофобською та агресивною".

Також Лавров висловився про переговори РФ та України. Міністр заявив, що президент України "не слухає порад Заходу", хоча "ходять чутки, що американська адміністрація каже Зеленському, щоб він став поступливішим".

За його словами, Росія нібито "багаторазово вустами президента підтверджувала, що не відмовляється від переговорів", а нібито відмовляється Україна, яка навіть законодавчо закріпила, що не вестиме переговори з Путіним.

Не обійшлося і без загрози про те, що "чим довше Україна відмовлятиметься, тим важче буде домовитися". Умови України для переговорів він назвав "заздалегідь нереалістичними та неадекватними у цій ситуації".

Члени G20 мають намір засудити вторгнення РФ в Україну

Представники країн-учасниць саміту на Балі погодили комюніке для своїх лідерів, незважаючи на розбіжності окремих дипломатів щодо того, наскільки жорстко критикувати Росію за розв'язану нею війну в Україні.

Більшість країн G20 погодилися з тим, що війна спричинила економічні труднощі та нестабільність, що спостерігається в багатьох частинах світу.

У проекті комюніке, з яким ознайомилося видання Bloomberg, йдеться, що "більшість членів рішуче засудила війну в Україні та підкреслила, що вона викликає величезні людські страждання та посилює існуючі проблеми у світовій економіці". У документі також заявляється про неприпустимість застосування чи загрози застосування ядерної зброї.

Підсумкове комюніке мають підписати лідери G20 за підсумками саміту, який завершиться 16 листопада.

Зазначимо, у перший день проведення саміту на Балі Росія завдала наймасовішого удару по Україні, випустивши близко 100 ракет. В Офісі президента назвали атаку відповіддю на сильну промову Зеленського на саміті G20.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав учасників саміту G20 дати оцінку ракетним обстрілам України 15 листопада "без закликів до обох сторін".