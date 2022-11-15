МВС про ракетний удар РФ: 1 загиблий, 6 поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів
За попередніми даними, внаслідок наймасованішого ракетного удару РФ 15 листопада одна людина загинула та шість отримали травми, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону, ДСНС.
"Поки що ми зафіксували одну людину, яка загинула в Києві і шість травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити ще зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація.
Десь порядка 30 об'єктам завдано шкоду. Це і приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Всюди працює поліція, проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет".
При цьому очільник МВС зазначив, що в більшості випадків спрацювала протиповітряна оборона України.
В свою чергу ДСНС повідомляє про ліквідацію займання на локаціях у столиці.
5 листопада близько 15:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшли повідомлення про влучання за трьома адресами.
Так, у Печерському районі столиці, внаслідок падіння уламків збитої ракети сталось загоряння на 2 та 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку загальною площею 60 кв. м з частковим руйнування фасаду будівлі.
Також, сталось часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 24-поверхового житлового будинку без послідуючого горіння.
В Оболонському районі столиці, уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва.
За даними рятувальників, у Києві було виявлено тіло 1 загиблої людини та 1 людина постраждала. Інформація щодо жертв та потерпілих уточнюється.