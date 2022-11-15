Маляр: У листопаді ЗСУ звільнили близько 200 населених пунктів на півдні

Від початку листопада українські військові на півдні звільнили близько п’яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів, повідомляє Новое время.

Про це в етері телемарафону повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Зараз сили оборони просуваються по декількох напрямках поступово. Це можна говорити щодо Харківської області, Луганської та півдня. За листопад на півдні звільнено близько п’яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів" , — повідомила Маляр.

Водночас вона наголосила, що ворог, який просунувся вглиб територій, продовжує завдавати ударів по звільнених населених пунктах.

Найзапекліші бої, за словами заступниці міністра оборони, тривають на Донеччині, де щодня відбувається по кілька десятків атак ворога.

"Водночас, українські ЗСУ дуже впевнено обороняють кордони. Тобто ворог не просувається на жодний сантиметр. Так, там запеклі страшні бої, ціна дуже висока, але ворог не просувається" , — повідомила Маляр.

Вона також відзначила, що завдяки тому, що на сході ЗСУ вдається утримувати велику кількість ворога, це в свою чергу дозволяє українським військовим відпрацьовувати південь.

На півночі активних бойових дій немає, водночас спостерігається рух російської техніки та особового складу на території Білорусі. Маляр запевнила, що Україна готова до будь-якого розвитку подій на півночі.