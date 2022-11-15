Російська ракетна атака: мобільні оператори обмежили частину послуг

Через масований ракетний удар російського війська по Україні 15 листопада мобільні оператори вимушено обмежили роботу деяких сервісів, повідомляє Ділова столиця.

Про обмеження повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки" , — написав він у Telegram-каналі.

Це підтвердив, зокрема, оператор "Vodafone Україна".

"Через обстріли та нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг" , — попередили у компанії.

Для подовження роботи базових станцій від акумуляторів абонентів просять зменшити споживання сервісу передачі даних:

вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах;

не використовувати YouTube, або встановити низьку якість відео;

за можливості зменшити використання мобільного інтернету.

У низці регіонів України вдень 15 листопада пролунали вибухи: російська армія завдала масованого удару. Частину ракет збили системи протиповітряної оборони.

У багатьох містах — перебої з електропостачанням через пошкодження енергетичних об'єктів. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко назвав ситуацію критичною.