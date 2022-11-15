РосЗМІ: Україна призупинила прокачування нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба"

Через падіння напруги Україна призупинила прокачування нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", – Транснафта, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник "Транснафти" Ігор Дьомін з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

За його словами, російська компанія отримала відповідне повідомлення із Києва.

"Ми отримали інформацію від української сторони, що призупинено прокачування через падіння напруги" , — пояснив Дьомін.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у зв'язку з подією скликав екстрене засідання Ради безпеки країни.

В угорській нафтогазовій компанії MOL повідомили, що уважно стежать за ситуацією, уточнюють пропагандисти з РИА-Новости.

За даними компанії, запасів нафти в Угорщині вистачить на три місяці.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, — у день масованого обстрілу Росією території України — у польському селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети та потрапили у зерносушарки. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у зв’язку з інцидентом збирає засідання Комітету національної безпеки країни.