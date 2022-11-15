Зеленський підтвердив, що російські ракети вдарили по Польщі

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по Польщі, повідомляє Новое время.

"Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни" , - сказав він.

Зеленський додав: чим довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети.

"Бити ракетами по території НАТО... Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти" , - сказав президент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські ракети впали на території Польщі та вбили двох людей.

Влада Польщі офіційно не коментувала інформацію про ракетний удар, але прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

У вівторок, 15 листопада, Росія знову завдала масштабних ракетних ударів по об'єктах енергетики України. Окупанти випустили Україною 90 ракет, з яких 70 збили системи ППО.