НАТО узгоджує з Польщею свою реакцію на падіння ракет на її території

Північноатлантичний Альянс наразі вивчає повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі та узгоджує з нею свою позицію, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в поширеному в західних ЗМІ коментарі представника НАТО.

"Ми вивчаємо повідомлення, пов’язані з вибухом у Польщі, й тісно координуємося з нашим союзником Польщею" , – йдеться в коментарі.

Раніше в НАТО не раз наголошували, що будуть захищати "кожен дюйм" своєї території в разі нападу на державу-члена.

Механізм реагування Альянсу на загрозу викладений у статтях 4 і 5 Північноатлатичного договору. Стаття 4 говорить, що сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

У разі, якщо на одного з держави-члена НАТО було здійснено збройний напад, використовується стаття 5 про колективну самооборону, яка передбачає вжиття кожним членом "таких дій, які він вважатиме необхідними, включаючи застосування збройної сили".

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Польська сторона офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.