Львів та Тернопільська область залишилися на 80-90% без світла
Місцева влада повідомила про масштабні відключення електроенергії. У Львові призупинили подачу гарячої води та тепла, а також рух електротранспорту, повідомляє UBR.
У Львові 80% споживачів залишилися без електроенергії через масований обстріл України 15 листопада. Крім того, призупинено подачу тепла та гарячої води. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Також у Львові зупинили рух трамваїв та тролейбусів. За словами Садового, комунальники вже запускають дизель-генератори. Крім того, внаслідок обстрілу постраждала одна людина.
"Відновлювальні роботи розпочнуться після завершення тривоги" , - додав мер.
Також влада Тернопільської області повідомила про відсутність електрики у 90% споживачів.
"Наразі 90% Тернопільської області без електроживлення... Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв'язком", – повідомив голова Тернопільської ОВ Володимир Труш.