Львів та Тернопільська область залишилися на 80-90% без світла

Місцева влада повідомила про масштабні відключення електроенергії. У Львові призупинили подачу гарячої води та тепла, а також рух електротранспорту, повідомляє UBR.

У Львові 80% споживачів залишилися без електроенергії через масований обстріл України 15 листопада. Крім того, призупинено подачу тепла та гарячої води. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Також у Львові зупинили рух трамваїв та тролейбусів. За словами Садового, комунальники вже запускають дизель-генератори. Крім того, внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

"Відновлювальні роботи розпочнуться після завершення тривоги" , - додав мер.

Також влада Тернопільської області повідомила про відсутність електрики у 90% споживачів.