Погода в Україні на 16 листопада: Похолодшає, місцями дощ зі снігом

Сьогодні, 16 листопада, у деяких областях України пройде дощ із мокрим снігом, буде зберігатися хмарна погода, місцями туман. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"У західних та північних областях вночі невеликий, вдень помірний дощ, на півночі країни та в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів, вдень у центральних та східних областях невеликий дощ" , — пишуть синоптики.

Вночі та вранці у південній частині туман (на решті території країни місцями); вдень у північно-східних областях подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західний з переходом у північній частині та центральних областях на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12°.

На Київщині помірний дощ місцями з мокрим снігом; Вночі та вранці подекуди туман

Вітер південно-західний з переходом на східний , 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.