CNN: Літак НАТО відстежив ракету, яка влучила у Польщі

Літак НАТО, який пролітав у вівторок, 15 листопада, над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала в країні, повідомив CNN військовий представник альянсу, повідомляє Новое время.

"Інформацію з радіолокаційними траєкторіями [ракети] надали НАТО та Польщі" , — додав військовий чиновник НАТО.

Літаки НАТО ведуть регулярне спостереження за Україною з початку російського вторгнення. Літак, який пролітав у вівторок над Польщею, стежив за подіями в Україні.