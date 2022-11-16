ISW: Чому Росія сповільнить обстріли інфраструктури України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі зібраних даних припускають, що росіяни будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури, повідомляє Українська правда.

Російські війська здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з початку війни.

Інститут, спираючись на зібрані дані, припускає, що російські військові, ймовірно, використовували значну частину наявних у них систем високоточної зброї під час скоординованих ракетних ударів 15 листопада.

Аналітики відзначають: збільшення відсотка збитих Україною ракет свідчить про покращення української протиповітряної оборони протягом останнього місяця, і український Генеральний штаб пов'язує це покращення з ефективністю систем протиповітряної оборони, наданих Заходом.

ISW також зазначає, що російські війська виснажують свої запаси високоточних систем озброєння і, ймовірно, будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури.

Ідеться в аналітиці інституту і про те, що польські офіційні особи оголосили, що ймовірна "ракета російського виробництва" впала на території Польщі в межах шести кілометрів від міжнародного кордону з Україною.

Західні офіційні особи ще не зробили остаточних заяв щодо цього інциденту.

ISW продовжуватиме стежити за розвитком ситуації, – зазначають експерти.

Вони також нагадують, що Кремль підготував масовану ракетну кампанію до того, як Президент України Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20 15 листопада. Зеленський повторив, що Україна буде вести переговори з Росією, якщо Кремль повністю виведе свої війська з України, відновить територіальну цілісність України та забезпечить покарання за військові злочини серед інших положень щодо ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки.[

На думку аналітиків, Кремль, ймовірно, навмисно спланував масовану ракетну кампанію по Україні напередодні виступу Зеленського на саміті "Великої двадцятки", враховуючи, що ракетна кампанія в декількох напрямках вимагає значної військової підготовки.

Адже офіційний наратив Кремля навколо саміту G20 ще більше підтверджує незацікавленість Росії в перспективі мирних переговорів з Україною.

В інституті відзначають і те, що росіяни все частіше звертаються до різних платформ у соціальних мережах, щоб висловити своє невдоволення проблемами мобілізації – явище, яке має всі передумови для розпалювання організованих онлайн-рухів у Росії.

Основні висновки аналітиків ISW: