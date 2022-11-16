Трамп подав заявку на висування у президенти США

Колишній президент Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на пост президента у 2024 році, подавши у вівторок увечері документи до Федеральної виборчої комісії, пише CNBC, повідомляє Українська правда.

Очікується, що Трамп виступить із промовою пізніше увечері у своєму приватному клубі Мар-а-Лаго у Флориді.

Як зазначає видання, починаючи свою кампанію зараз, лише через тиждень після того, як республіканці програли ключові проміжні перегони, Трамп відкидає поради нинішніх та колишніх радників, які застерігали його від оголошення себе кандидатом у президенти так скоро після поразки його партії.

Подання Трампом документів до Федеральної виборчої комісії створила партію "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 року" і офіційно запустила республіканські президентські праймеріз 2024 року - змагання, динаміка яких різко змінилася за останній тиждень.

До минулого вівторка Трамп був беззаперечним лідером своєї партії, а опитування показували, що підтримка колишнього президента серед виборців республіканців у середньому перевищувала його найближчого суперника, губернатора-республіканця Флориди Рона Десантіса, більш як на 20 пунктів.