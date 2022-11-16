У Херсоні скорочують комендантську годину

У Херсоні та громаді скорочують тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься о 19:00, а закінчуватиметься о 06:30.﻿ Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду в Telegram, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Оновлена комендантська година почне діяти з 16 листопада. У вказаний час жителям Херсона та громади заборонено перебувати на вулицях та громадських місцях.

Під час комендантської години будуть проводитися стабілізаційні заходи, зокрема і розмінування звільнених територій, а також заходи для безпеки цивільного населення громади.