Удар по Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з території РФ

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії﻿. Про це американський лідер заявив після екстреної зустрічі з лідерами НАТО та G7 на Балі, повідомляє Ділова столиця.

"По лініях траєкторії малоймовірно, що її випустили з Росії, але подивимося. Я збираюся переконатися, що ми точно з'ясуємо, що сталося. І тоді ми збираємося колективно визначити наш наступний крок у ході розслідування" , — сказав Байден.

Він підкреслив, що спочатку хоче з'ясувати, що сталося, а потім визначитися з наступним кроком. Політик також назвав "абсолютно безсовісним" ракетний обстріл України з боку Росії.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, — у день масованого обстрілу Росією території України — у польському селі Пшеводув біля українського кордону впали дві ракети та потрапили у зерносушарки. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав версію про те, що у Польщі нібито "упала ракета української ППО" конспірологічною теорією російської пропаганди.