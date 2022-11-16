CNN: Під час вчорашньої атаки РФ по Україні у Києві був директор ЦРУ

У вівторок, 15 листопада, у Києві перебував директор ЦРУ Вільям Бернс. Під час візиту він застав масований ракетний удар РФ по Києву та іншим містам України, пише CNN з посиланням на американського чиновника, знайомого з ситуацією, повідомляє Новое время.

За даними співрозмовника видання, під час російської атаки Бернс перебував у безпеці у будівлі посольства США у Києві.

Він прибув до України для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. З Бернсом також були його колеги з американської розвідки.

Приїзд директора ЦРУ до Києва відбувся після його візиту до Анкари, де він зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Зазначається, що там він «обговорив попередження США, яке він передав голові СЗР Росії, про неприпустимість застосування ядерної зброї та підтвердив відданість США наданню підтримки Україні у її боротьбі з російською агресією».

Вдень 15 листопада РФ почала завдавати масованих ракетних ударів по містах України. Ця атака стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти випустили понад 90 ракет, 77 з них збила українська ППО.