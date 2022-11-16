Повітряні сили порахували точну кількість ракет, випущених РФ 15 листопада

У вівторок 15 Росія атакувала Україну 96 крилатими ракетами, авіаційними ракетами, ударними дронами Shahed та іншими безпілотниками, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба командування Повітряних сил України.

"За уточненою інформацією 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10"".

Таким чином повідомляється, що протиповітряна оборона України у вівторок збила 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 дронів Shahed-136/131, один БпЛА "Оріон" та один "Орлан-10".

Таким чином, це наймасовіший ракетний удар саме по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.