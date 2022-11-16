Прем'єрка Італії: Якщо ракета у Польщі була не з Росії, це мало що змінює

Немає значення, що ракета, яка впала на Польщу, могла бути не російською, оскільки Москва все одно несе відповідальність за ракетні удари по Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила в середу прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє агентство Ansa.

У розмові з журналістами на саміті G20 на Балі Мелоні повідомила, що розмовляла з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Гіпотеза про те, що українська зенітна ракета впала на Польщу, мало що змінює. Відповідальність за те, що сталося, несуть росіяни. Ми із союзниками засудили ракетні удари Москви" , - заявила Мелоні.

﻿Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.