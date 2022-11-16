Німеччина передала Україні боєприпаси для MARS II та кулемети MG3

Уряд Німеччини цього тижня відправив нову партію військової допомоги Україні, яка включає боєприпаси для РСЗВ MARS II та кулемети MG3, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

За останній тиждень Берлін надав Україні:

снаряди для РСЗВ MARS II;

8 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh (раніше: 5);

39 захищених позашляховиків, які належали прикордонній службі Німеччини (раніше: 22);

запчастини великокаліберного кулемета М2;

30 кулеметів MG3 для броньованих евакуаційних машин (раніше: 6);

116 польових обігрівачів;

28 датчиків захисту від дронів та глушників (раніше: 18);

20 оновлень пропускної здатності для електронних пристроїв для захисту від дронів;

4 навантажувачі (раніше: 3).

Також Берлін уточнив, що передасть десять мобільних та захищених пристроїв розмінування. Раніше Німеччина обіцяла передати Україні чотири машини цього типу.

11 жовтня стало відомо, що Німеччина передала ЗСУ першу систему ППО IRIS-T.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні ще три ЗРК IRIS-T якнайшвидше. До цього глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомляла, що Київ отримає ще три системи ППО IRIS-T лише наступного року.