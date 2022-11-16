У середу, 16 листопада, Верховна Рада перейменувала Новоград-Волинський на Звягель, повідомляє Новое время.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також парламент перейменував Новоград-Волинський район Житомирської області на Звягельський район.

За таке рішення проголосували 260 нардепів.

14 липня депутати Житомирської обласної ради підтримали перейменування Новограда-Волинського на Звягель, ініційоване 16 червня місцевою міськрадою.

Перейменування міста на Звягель зумовлено тим, що саме це є його історичною назвою, згадка якого вперше зустрічається ще в 1257 році, а Новоград-Волинським він став лише в 1795 році, через два роки після анексії Російською імперією.