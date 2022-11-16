Ердоган упевнений, що українська "зернова угода" буде продовжена

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що угода з Росією, яка дозволила Україні експортувати свої запаси зернових морем, ймовірно, продовжить діяти, коли в суботу завершиться її перший етап, повідомляє Європейська правда.

Про це пише видання Politico.

"У нас тривають дискусії, і наразі я вважаю, що ця (угода. - Ред.) триватиме" , - сказав Ердоган журналістам на Балі, де завершується зустріч лідерів G20.

Турецький президент додав, що президент Росії Владімір Путін дав йому "зелене світло" щодо перспектив продовження дії угоди під час їхньої нещодавньої розмови.

З літа угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН, допомогла транспортувати майже 11 мільйонів тонн українських продуктів харчування, таких як пшениця, кукурудза та соняшникова олія, а також сприяла зниженню світових цін на продовольство.

Росія критикувала угоду, кажучи, що її власний експорт продовольства та добрив був придушений. Москва призупинила свою участь у зерновій угоді на кілька днів на початку цього місяця, перш ніж знову відновити свою участь.

Туреччина та Україна наполягали на продовженні дії угоди з наближенням кінцевого терміну 19 листопада.

Під час тижневих переговорів Москва обумовила свою подальшу участь в угоді зняттям західних санкцій проти Російського сільськогосподарського банку та отриманням більших гарантій і гнучкості щодо власного експорту продовольства та добрив.

Західні чиновники стверджують, що санкції на російські продукти харчування та добрива не накладалися.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 у вівторок заявив, що він хоче, аби угода була продовжена на безстроковий період, а також, щоб у її сферу дії увійшли два додаткових морських порти України - Миколаїв та "Ольвія" в Миколаївській області.