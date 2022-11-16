В Україну повернули 103 дитини, яких окупанти вивезли до Росії

В Україну повернули 103 дитини, яких окупанти насильно вивезли до Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

За його словами, загалом росіяни незаконно депортували до Росії 11 129 дітей.

"Державні інститути напрацьовують механізми, а також їхнє правове закріплення в законодавстві України щодо повернення цих дітей" , — сказав Шанько на прес-конференції в середу, 16 листопада.

9 листопада міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україні вдалося повернути лише 69 дітей з території Росії.

6 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія примусово депортувала вже понад 1,6 млн. українців.

Росія також примусово вивозить дітей, зокрема сиріт, яких віддають на виховання до російських родин.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до повномасштабного вторгнення РФ планувала заходи щодо фільтрації та депортації українців на захоплених територіях, а використовувала ці методи ще під час війни у Чечні.