Зеленський - про вибух у Польщі: Я не сумніваюся, що це була не наша ракета

Президенту Володимиру Зеленському доповіли, що ракета, яка впала на території Польщі, не була українською, повідомляє Новое время.

Про це глава держави заявив у ході пресконференції українським ЗМІ, яку транслювали в ефірі телемарафону в середу, 16 листопада.

"Я не сумніваюся у вечірній доповіді мені особисто — від командувача Повітряних сил до головкома [Валерія] Залужного — у тому, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар. Я не маю сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов… Все, що Україна хотіла — всю ніч ми говорили з різними лідерами, домовилися, що багато цих розмов будуть непублічними… — у мене дуже проста позиція: чи можна допустити Україну на місце?.. Поки слідство не закінчилося, можна не говорити остаточні висновки?.. Ми маємо право [бути] у спільній слідчій групі?.. Я вважаю, так" , — сказав Зеленський.

За словами президента, один удар по території на заході України збігається за часом із вибухом на території Польщі, але, за інформацією українських військових, снаряд розірвався в небі на українській території.

"Ми держава справедлива. Якщо це було використання нашої ППО і на території Польщі знайшли уламки, я хочу ці докази. Якщо, не дай Боже, якийсь уламок вбив цих людей, нам треба вибачатись. Але, вибачте, спочатку слідство, доступ, дані, які ви маєте, ми хочемо отримати" , — додав він.

Зеленський також згадав, що діаметр вирви на місці вибуху в Польщі — 20 метрів, глибина — 5 метрів, і сказав, що, на його думку, це російська ракета.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов закликав невідкладно надати українським фахівцям доступ до місця падіння ракети в Польщі. За його словами, Україна готова «передати наявні докази російського сліду».

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що для участі України потрібна згода Варшави та Вашингтона.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 16 листопада заявив, що на території Польщі, ймовірно, впала ракета української ППО, але вся відповідальність лежить на Росії.

У вівторок, 15 листопада, під час повітряної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на території села Пшеводув у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета, загинули двоє людей. Після цього прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький терміново скликав засідання Комітету з питань безпеки і оборони.

Анджей Дуда повідомив, що Варшава веде серію міжнародних консультацій, а сили НАТО перебувають у стані бойової готовності.

Агентство AP із посиланням на трьох американських чиновників повідомило, що на територію Польщі могла впасти ракета української ППО, яка відбивала атаку ЗС РФ. Президент США Джо Байден заявив, що, за попередньою інформацією, ракета, що впала в Польщі, летіла не з Росії.

Напередодні Україна зазнала наймасовішої атаки з боку кремлівського режиму від початку повномасштабної війни. Пр її критичній інфраструктурі випустили близько 90 ракет і більше десяти ворожих БПЛА.

Речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що підрозділи протиповітряної оборони України збили всі ворожі БПЛА та 73 ракети.