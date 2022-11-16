Словаччина звинуватила Росію в інциденті з падінням ракети у Польщі

Словаччина звинуватила Росію в інциденті з падінням ракети у Польщі
Фото: Рixabay

Вчорашній інцидент з падінням ракети у польському селі Пшеводув не послабив підтримку України з боку словацького уряду, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Aktuality.

Незважаючи на те, що ракета, яка вбила двох поляків, могла належати українським збройним силам, головним винуватцем, на думку словацького уряду, є Росія.

"З Росії не можна знімати вину. Це була їхня масована ракетна атака, спрямована на Україну. Вона повинна була захищатися", - заявив міністр оборони Ярослав Надь.

Подібно до Надя висловився прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер:

"Масована атака Росії на Україну призвела до того, що ракети полетіли по всій території, українська протиповітряна оборона захищається, і це може бути природним наслідком".

Так вважає і колишній міністр закордонних справ та багаторічний дипломат Іван Корчок.

"Падіння ракети на територію країни-члена НАТО - це серйозний інцидент. Незалежно від його обставин, хоча важливо, що це, ймовірно, не була цілеспрямована атака проти Польщі, Росія однозначно несе відповідальність. Без її агресії і триваючої війни проти України нічого подібного не сталося б", - сказав Корчок.

За його словами, інцидент у Польщі також має стати тривожним дзвінком для всіх тих, хто місяцями стверджував, що війна в Україні нас не стосується.

"Якщо громадяни нашого сусіда гинуть в результаті війни у нас по сусідству, нам не може бути байдуже. Треба також чітко і відкрито сказати, поки ця російська агресія не закінчиться, не можна виключати подібних інцидентів у майбутньому, особливо коли Росія атакує цілі по всій території України абсолютно безпричинно", - застеріг він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що одним із головних пріоритетів НАТО на цей момент є надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони.

Столтенберг також сказав, що ракета, яка впала на території Польщі, ймовірно, була випущена українськими силами ППО під час відбиття російських атак.

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