Генштаб: У Мелітополі відключили трансляцію російського ТБ

У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення, фіксуються значні проблеми з водопостачанням, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя" , — кажуть у відомстві.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському – з артилерії різних типів по районах Стрілечої, Глибокого, Морохоця, Тернової, Стариці, Вовчанська, Білого Колодязя, Бочкового, Малої Вовчі та Комісарового;

на Куп’янському та Лиманському – з різнокаліберної артилерії по районах Кислівки, Берестового, Новоселівського, Стельмахівки, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Тернів;

на Бахмутському – з танків та всього спектру артилерії по районах Спірного, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Зеленопілля, Курдюмівки та Озарянівки;

на Авдіївському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

на Новопавлівському – з артилерії різних типів по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки, Золотої Ниви;

на Запорізькому – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Новополя, Темирівки, Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я та Щербаків.

На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, внаслідок обстрілу району зосередження противника 15 листопада у Денежниковому Луганської області втрати росіян склали близько 50 людей загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію 8 окупантів та поранення 16 озброєних людей 9 листопада в районі Амвросіївки Донецької області.

Внаслідок дій Сил оборони пошкоджено залізничний міст в районі Чернігівки Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів.

Підтверджений успішний обстріл місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах Скадовська, Новомиколаївки та Нової Маячки. Інформація щодо втрат загарбників уточнюється.

У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

Росія тримає у Чорному морі 8 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр".