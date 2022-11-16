Білий дім: Росія відповідальна за падіння ракети в Польщі

Відповідальність за падіння ракети і загибель двох людей у Польщі несе Росія, незалежно від результатів розслідування, повідомляє Новое время.

Про це сказано в заяві речниці Ради нацбезпеки США Едрієнн Вотсон, опублікованій на сайті Білого дому.

У Білому домі сказали, що повністю довіряють розслідуванню польським урядом вибуху на їхній території поруч з українським кордоном, «не випереджатимуть їхню роботу і залишаються в тісному контакті з польськими колегами». Вотсон повідомила, що Вашингтон не побачив нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Польщі Анджея Дуди, згідно з якою, вибух міг бути результатом падіння ракети української ППО.

США запевнили, що ділитимуться новою інформацією в міру її надходження і продовжать «підтримувати тісний контакт із українцями», щоб українська сторона могла передати «будь-яку інформацію, яку має, щоб доповнити картину».

"Хоч би якими були остаточні висновки, очевидно, що стороною, яка несе повну відповідальність за цей трагічний інцидент, є Росія, яка випустила по Україні ракети, спеціально призначені для ураження цивільної інфраструктури. Україна мала і має право на самооборону" , — наголосили в Білому домі.

Там також додали, що висловлюють солідарність та співчуття народу України.

"Ми знаємо, що ще мільйони українців залишилися без світла, води та найнеобхіднішого. Наші думки та молитви з близькими двох трагічно загиблих польських громадян" , — повідомили в Білому домі.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що, за даними українських військових, ракета, що впала в Польщі, не була українською.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 16 листопада заявив, що на території Польщі, ймовірно, впала ракета української ППО, але вся відповідальність лежить на Росії.

До цього агентство AP із посиланням на трьох американських чиновників повідомило, що на територію Польщі могла впасти ракета української ППО, яка відбивала атаку ЗС РФ. Президент США Джо Байден заявив, що, за попередньою інформацією, ракета, що впала в Польщі, летіла не з Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав невідкладно надати українським фахівцям доступ до місця падіння ракети в Польщі. За його словами, Україна готова «передати наявні докази російського сліду».

У вівторок, 15 листопада, під час повітряної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на території села Пшеводув у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета, загинули двоє людей. Після цього прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький терміново скликав засідання Комітету з питань безпеки і оборони.

Напередодні Україна зазнала наймасовішої атаки з боку кремлівського режиму від початку повномасштабної війни. Пр її критичній інфраструктурі випустили близько 90 ракет і більше десяти ворожих БПЛА.

Речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що підрозділи протиповітряної оборони України збили всі ворожі БПЛА та 73 ракети.