Зеленський: Україна розробила паралельну мережу постачання електрики

Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики, але реалізовано її буде після закінчення активної фази війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прес-конференція президента України Володимира Зеленського.

"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти" , - сказав президент.

За його словами, "є паралельна мережа, яку ми розробили, і є пріоритет номер один - щоденний захист того, що ми маємо. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні".

"Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди попадає Росія, наші люди мали доступ до електрики" , - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що відновлення деяких об'єктів енергетики після вчорашніх ракетних ударів Росії може тривати до двох тижнів. Все залежить від ступеня руйнувань.

Також раніше ми писали, що для повного відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у Львівській області необхідно від 8 місяців до 1 року.