Зеленський: Повторне вторгнення з боку Білорусі зараз не має сенсу

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наступ з боку Білорусі зараз не має сенсу, повідомляє Новое время.

Під час пресконференції для українських ЗМІ Зеленський підтвердив, що на території Білорусі побільшало військових.

"Так, збільшення кількості військових бачили там і люди, і журналісти, і наша розвідка. Ми вважаємо, що сенсу на сьогодні наступу білорусів на територію нашої держави немає" , — каже президент.

Також, на думку Зеленського, громадяни Білорусі не мають бажання нападати на Україну. Президент додав, що наразі контакти на рівні оборонних відомств між Києвом та Мінськом відсутні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза поновлення наступу РФ на Україну на північному фронті зростає, але метою агресора буде не Київ.

Цього разу напрямок наступу може бути змінено для атаки на основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

На початку листопада повідомлялося, що війська РФ можуть підготувати ударне угруповання для повторного наступу на Україну з боку Білорусі не раніше як через два-три місяці.