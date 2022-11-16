Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму: реакція Зеленського

У середу, 16 листопада, Генеральна асамблея ООН підтримала проект резолюції з прав людини у тимчасово окупованому Криму, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення заступника керівника Офісу президента України Андрія Сибігу у Facebook.

"Від успішного саміту Кримської платформи до посиленої кримської резолюції ГА ООН - солідарність миру з Україною щодо Криму тільки міцнішає. Як би не мріяла Росія "закрити" питання Криму, воно буде на міжденному порядку денному, поки на півострів не повернеться український прапор" , - написав він після ухвалення резолюції.

Фото: результати голосування (facebook.com/andrij.sybiha.7)

За його словами, в результаті ухвалення резолюції ГА ООН фактично засудила використання Росією Криму як плацдарму для повномасштабної агресії проти України та для спроби незаконної анексії Херсона та Запоріжжя.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вже привітав таке рішення Генеральної асамблеї.

"Вітаю схвалення ГА ООН проекту резолюції про права людини в окупованій Росією АР Крим. Вдячний тим, хто змінив свою думку. Ця війна почалася з Криму, Кримом вона і завершиться. Наш півострів буде звільнений, як і всі українські землі" , - написав у Twitter глава української держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генеральна асамблея ООН підтримала проект резолюції, яким пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії Росії.