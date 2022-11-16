Хмельницька АЕС відключилася більш ніж на 9 годин через ракетну атаку

Обидва реактори Хмельницької атомної електростанції 15 листопада були відключені від енергосистеми України більш ніж на 9 годин через ракетну атаку російських військових, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Вчора українська Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) втратила доступ до електромережі більш ніж на 9 годин через військові атаки" , — йдеться у повідомленні.

На АЕС для резервного живлення були тимчасово підключені дизельні генератори.

15 жовтня Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Було випущено понад 90 ракет, 70 з яких було збито.