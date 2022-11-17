CNN: Республіканці перемагають у Палаті представників Штатів

Республіканці перемагають демократів у Палаті представників на проміжних виборах у Штатах, набравши 218 місць, повідомляє Українська правда.

Видання повідомляє, що Республіканська партія нарешті здолала поріг у 218 місць, необхідний для контролю над Палатою, за вісім днів після виборів.

Однак у штаті Джорджія ще тривають незавершені вибори до Сенату, результат яких вирішиться у грудневому другому турі та визначить, наскільки більшою буде більшість у демократів.

CNN зазначає, що перемога республіканців у Палаті представників завершить у січні другий термін перебування демократа Ненсі Пелосі на посаді спікера.