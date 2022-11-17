Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила деталі нового траншу військової допомоги Україні з боку Канади на суму близько $34 млн. Повідомляє прес-служба Міністерства національної оборони Канади, повідомляє Українська правда.

Цей пакет військової допомоги "відповідає невідкладним пріоритетам, визначеним Україною", він розподілиться так:

близько $5 млн виділять на продовження надання критично важливих супутникових знімків Збройним силам України;

понад 18 мільйонів доларів США - на додаткові камери з високою роздільною здатністю для дронів;

до 10 млн. доларів США спрямують на додаткове зимове спорядження ЗСУ, включаючи портативні обігрівачі, теплові ковдри та спальні мішки від канадських компаній.

Ця допомога доповнює додаткову військову допомогу Україні у розмірі 500 млн доларів США, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у понеділок, 14 листопада.