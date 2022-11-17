Мокрий сніг та ожеледь

Сьогодні, 17 листопада, частина областей України накриє мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Погода в Україні

Сьогодні у західних, північних місцях центральних областях мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця та налипання снігу. На решті території помірні та значні дощі. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у середньому вдень покажуть +5+10 градусів, а вночі +2+7 градусів.

На Закарпатті та в Криму вдень прогнозується до +15 градусів. У північних та більшості західних областей протягом доби від +2 до -3 градусів.

погода у Києві

У столиці та Київській області сьогодні мокрий сніг, місцями ожеледиця та налипання снігу. У Києві протягом доби температура становитиме близько нуля градусів.