Toyota створила ще одну марку автомобілів

Toyota Motor виділила ім'я Crown в окремому бренді, але тільки на китайському ринку. Як повідомляється, розвиватимуть нову марку у партнерстві з FAW Group, повідомляє Автоцентр.

Під нею ринку вийдуть моделі «середнього» цінового сегмента. Зокрема сімейство Toyota Crown 16-го покоління (S235). У нього входять седан, універсал, спортивний кросовер та крос-седан. Презентація останнього відбулася у липні цього року.

Також у каталог нового бренду увійдуть кросовер Toyota Crown Kluger у модифікації Highlander та мінівен Toyota Crown Vellfire у версії Alphard. Обидві моделі випускаються із 2021 року.

Виробництво адаптованої для Китаю версії крос-седана Crown – Crown SportCross – налагодять на потужностях спільного підприємства FAW-Toyota. На місцевому ринку автомобіль запропонують із силовою установкою, що працює за схемою «паралельний гібрид».

Передбачено дві версії агрегату на 249 та 350 к.с. У першому випадку силова установка складається з 2,5-літрового бензинового «атмосферника», двох електродвигунів та електромеханічним варіатором. У другому — з турбованого бензинового двигуна об'ємом 2,4 літри, двох електромоторів та 6-ступінчастої автоматичної коробки передач. Привід у обох випадках повний. Запас ходу на електротязі – 60 км.

Для реалізації автомобілів нового бренду у Китаї створять окрему мережу автосалонів. До кінця 2022 року їх буде 12, а за три роки — 40 одиниць.