КНДР запустила балістичну ракету у напрямку Східного моря

Північна Корея запустила балістичну ракету у напрямку Східного моря. Це сталося через кілька годин після того, як Пхеньян пригрозив завдати «жорстокішої» військової відповіді США. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, повідомляє Новое время.

Запуск зв'язків нібито з тим, що США продовжують нарощувати присутність у регіоні.

Об'єднаний комітет зафіксував пуск ракети з Північної Кореї, але не розкрив жодних додаткових подробиць, як далеко пролетіла ракета і де вона приземлилася.