У Києві введено екстрені відключення світла

У Києві 17 листопада запроваджено екстрені відключення електроенергії, тому кияни не зможуть орієнтуватися на колишні графіки відключень, повідомляє Українська правда.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, поки що не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут", - повідомляє ДТЕК.

Енергетики ДПЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації, додали в компанії.