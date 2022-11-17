Найнадійніші та найпроблемніші кроссовери

Для того, щоб не помилитися з вибором наступної машини, багато водіїв звертаються за порадою до знайомих, фахівців або просто дивляться на транспортні засоби сусідів, повідомляє Автоцентр.

Однак це не зовсім правильне рішення. Краще вивчити дослідження незалежних організацій, які іноді публікують рейтинги надійності автомобілів. Адже вони засновані на ретельному аналізі та відгуках користувачів.

Ми вже неодноразово публікували рейтинги надійності авто, тим самим допомагаючи вам зробити правильний вибір. Фахівці опитали 13 тисяч власників кросоверів. Основний акцент було зроблено на поломки, з якими зіткнулися за останній рік експлуатації. До звіту увійшли 175 моделей від 31 бренду, які зійшли з конвеєра в період із 2006 по 2021 рік.

Усі несправності розділили на 14 категорій: кондиціонер, акумулятор, кузов, гальма, двигун, електроніка двигуна, паливна система, вихлопна система, коробка передач, інформаційно-розважальна система/приладова панель, внутрішнє оздоблення, електрика, кермо та підвіска. Також врахували вартість ремонту та час, витрачений на усунення несправностей. У дужках зазначили відсоток надійності.

Найкращі кросовери:

Toyota RAV4 (2013-2019) – 100%

Honda CR-V (2012-2018) – 100%

Audi Q3 (2011-2018) – 96,5%

Toyota RAV4 (2006-2012) - 95,7%

Opel Mokka (2012-2019) – 95,2%

Volvo XC60 (2008-2017) – 87,5%

Mini Countryman (2010-2017) - 87,1%

BMW X5 (2013-2018) – 86,1%

Ford Kuga (2008-2013) – 81,9%

Range Rover Sport (з 2013) - 76,5%

Не обійшлося і без рейтингів аутсайдерів. Найгірше серед досліджуваних автомобілів виявив Porsche Macan (з 2014). Його показник надійності ледь сягнув 40,4%. Слідом, з показником 42,6%, йде BMW X5 2007-2013 рр. випуску. Дещо краще показали себе Nissan Qashqai (2007-2014) і Land Rover Discovery (2004-2017), які заслужили 45,6 і 45,7% відповідно. Також не зміг перетнути позначку в 50% Nissan Qashqai (2014-2021).