По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Станом на 08.44 повітряну тривогу оголошено по всій території України, крім АР Крим. У низці регіонів повідомляється про роботу ППО та вибухи.

Так, за інформацією місцевих ЗМІ, в Одесі пролунав сильний вибух до тривоги. Також повідомляють про вибухи у Дніпрі та Києві.

У Черкаській, Полтавській, Харківській областях та на Київщині працює ППО.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про наявність ракет у повітрі.