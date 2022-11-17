У Києві введено екстрені відключення світла

У ДТЕК повідомляють, що в Києві 17 листопада запроваджено екстрені відключення електроенергії, тому кияни не зможуть орієнтуватися на минулі графіки відключень.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, поки не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут" , - повідомили у компанії.

Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації, додали в компанії.