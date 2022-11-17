Розвідка Британії: Масовані обстріли сильно виснажують запаси ракет РФ

Масовані обстріли України на кшталт тих, що були 15 листопада, сильно виснажують російські запаси ракет﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, удень 15 листопада РФ завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об’єктах енергетичної інфраструктури на території України.

"Ймовірно, це найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення" , — припускають у Міноборони, посилаючись на дані британської розвідки.

Ракети запускали з повітряних, морських і наземних платформ. Більшість з них успішно перехопили українські сили ППО.

Також зазначається, що Україна зіткнулася зі значним зниженням потужності в національній енергосистемі. Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання.