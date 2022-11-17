Шмигаль: Росіяни бомблять український газовидобуток і "Південмаш"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі заявив, що Росія здійснює удари по газовидобувних об'єктах України і по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі, повідомляє Українська правда.

"У перші дні нам пророкували поразку буквально за дні, за тижня – ми вистояли. Девять місяців боротьби – ми навчилися з цим жити.

Зараз над Києвом пролітають ракети, зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш". Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів" , - заявив очільник Кабміну.

Південний машинобудівний завод у Дніпрі – підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення.