Рєзніков про сьомий "Рамштайн": Вільний мир з нами, поки ми не переможемо

Міністр оборони Олексій Резніков "у кількох словах" підбив підсумки сьомого засідання Контактної групи з питань оборони, відому як формат "Рамштайн".

"Вільний мир із нами, поки ми не переможемо.

Українська сила зараз: збільшений економічний потенціал, найкраща підготовка армії України, сучасна логістика" , - написав Резніков у соцмережах.

Міністр подякував партнерам "за підтримку та нові ініціативи". Крім того, висловив сподівання "чудових результатів до наступної зустрічі у Німеччині".