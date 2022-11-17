Рєзніков про сьомий "Рамштайн": Вільний мир з нами, поки ми не переможемо
Міністр оборони Олексій Резніков "у кількох словах" підбив підсумки сьомого засідання Контактної групи з питань оборони, відому як формат "Рамштайн".
"Вільний мир із нами, поки ми не переможемо.
Українська сила зараз: збільшений економічний потенціал, найкраща підготовка армії України, сучасна логістика" , - написав Резніков у соцмережах.
Міністр подякував партнерам "за підтримку та нові ініціативи". Крім того, висловив сподівання "чудових результатів до наступної зустрічі у Німеччині".