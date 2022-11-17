Зеленський показав момент падіння російської ракети у Дніпрі
Президент Володомир Зеленський оприлюднив відео падіння російської ракети в Дніпрі вранці 17 листопада.
"Ось ще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто та бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якнайбільше болю та страждань " , - Написав президент.
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео та фото пошкоджених будинків у Дніпрі.