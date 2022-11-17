"Нафтогаз" підтвердив обстріл росіянами газодобувних об'єктів

Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишев заявив, що росіяни в четвер, 17 листопада, обстріляли газодобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Внаслідок ударів кілька об'єктів зруйновано, ще кілька отримали пошкодження.

Інформацію щодо постраждалих встановлюють, загоряння на об'єктах вже ліквідували працівники ДСНС.