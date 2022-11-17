"Нафтогаз" підтвердив обстріл росіянами газодобувних об'єктів
Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишев заявив, що росіяни в четвер, 17 листопада, обстріляли газодобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.
Внаслідок ударів кілька об'єктів зруйновано, ще кілька отримали пошкодження.
Інформацію щодо постраждалих встановлюють, загоряння на об'єктах вже ліквідували працівники ДСНС.
"Фахівці Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Поки що ними оцінюються наслідки та масштаби атаки" , - додав Чернишов.