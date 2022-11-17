Фонду держмайна передали вже більше 2 тисяч держпідприємств для приватизації

Прем'єр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі заявив, що більше 2 тисяч державних підприємств вже передано Фонду державного майна для приватизації.﻿, повідомляє Економічна правда.

"Коли наш уряд почав працювати, у нас було 3,5 тис державних підприємств. Станом на сьогодні ми вже передали понад 2 тис підприємств Фонду держмайна для приватизації" , - розповів голова уряду.

За його словами, частина з цих держпідприємств уже приватизована.